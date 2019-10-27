相互訪問６４年　谷山小、宮崎・大淀小迎え交歓会

(2019/10/27 23:00)

交歓会でレクリエーションを楽しむ谷山、大淀両小学校の６年生＝鹿児島市の谷山小学校

鹿児島市の谷山小学校で１７日、宮崎市立大淀小学校との交歓会があった。修学旅行で鹿児島を訪れた６年生１１４人を、５、６年生約３３０人が出迎え、レクリエーションや昼食を通し友情を深めた。交流は１９５５年、両校校長に親交があった縁で始まり６４年続く。最近は、谷山小が春に１日遠足で、大淀小は秋の修学旅行で相互訪問しており、今回が１２９回目。