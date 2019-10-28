TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 地域

産直さんまに長蛇の列　志布志で祭り

(2019/10/28 13:00)
購入したサンマを炭火で焼く来場客＝志布志市のうなぎの駅
　志布志市志布志のうなぎの駅で２７日さんま祭りがあり、産地直送の旬の味を１匹１００円で販売した。その場で炭火焼きで味わえるだけでなく、地元で使える１００円のクーポンも付くとあって、限定３０００匹に長蛇の列。販売開始から２時間で完売した。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ