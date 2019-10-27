屋久島町長に荒木氏３選

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- 渋柿甘くいい湯加減、「あおし柿」作り本番 さつま・紫尾温泉 (10/25 23:50)
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- ０４年発掘のクビナガリュウ化石、長島町に寄贈 発見者の宇都宮さん (10/25 20:00)
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- 土砂崩れ前兆把握へ湧水センサー 鹿児島市竜ケ水 (10/24 06:30)
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