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津貫豊祭太鼓踊り 勇壮に　加世田

(2019/10/28 06:30)
境内で勇壮に舞う踊り手たち＝南さつま市加世田津貫
　南さつま市加世田津貫の天御中主（あめのみなかぬし）神社で２７日、津貫豊祭（ほぜ）太鼓踊りが奉納された。中間、干河（ひご）両地区の踊り手が勇壮に踊り、五穀豊穣（ほうじょう）を祝った。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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