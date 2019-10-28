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口永良部島　噴火警戒レベル３に上げ

(2019/10/28 00:45)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２８日未明、口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。１８日に続き、２７日夜に新岳の火口付近で規模の大きな火山性地震が発生したため。大きな噴石や火砕流に対する警戒範囲は、火口の半径１キロ（西側は２キロ）から同２キロに拡大される。
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