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マコモダケを霧島特産に　生産農家が振興会

(2019/10/28 20:00)
マコモダケを収穫する佐々木利則さん＝霧島市国分川内
　霧島市で、イネ科の野菜マコモダケが収穫期を迎えている。タケノコに似たしゃきしゃきとした食感とほのかな甘みが特徴で、国分姫城南の佐々木利則さん（５６）ら生産者４人は今夏、生産振興会を立ち上げた。需要拡大と販路開拓を目指しており、「霧島の新たな特産品にしたい」と意気込んでいる。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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