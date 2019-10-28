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川内川に川霧 幽玄の世界　湧水町

(2019/10/28 22:00)
冷え込んだ早朝、街や田畑を覆い隠す川内川流域の川霧＝湧水町般若寺
　鹿児島県本土は２８日朝、放射冷却により各地で冷え込んだ。冷たい大気の影響で湧水町の川内川では川霧が発生し、水墨画のような幽玄な世界が広がった。
　鹿児島地方気象台によると、最低気温は伊佐市が８．９度と県内で最も低かった。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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