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焼酎クルーズ６００人満喫　桜島フェリー　

(2019/10/28 23:00)
桜島フェリー２階車両甲板で一斉乾杯する乗客＝鹿児島湾
　桜島フェリーで焼酎や夜景を楽しむ「錦江湾Ｓｈｏｃｈｕナイトクルーズ」は２６日夜あった。県内メーカー１６社の芋焼酎や黒糖焼酎など約１００種類が飲み放題となり、約６００人が２時間の船旅を満喫した。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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