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水田でオニテナガエビ養殖　南種子町の小西さん

(2019/10/29 06:30)
１５センチ大に成長したオニテナガエビを持つ小西大志さん＝南種子町島間
　南種子町島間の小西大志さん（４７）が、水田を活用したオニテナガエビの養殖に成功した。「オーガニック種子島ロケットロブスター」と名付け、約４０万匹を１１月から初出荷する。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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