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香り爽やか、ユズ出荷　曽於市

(2019/10/29 20:00)
次々と収穫される曽於市特産のユズ＝同市末吉
　曽於市特産のユズの出荷が始まった。末吉地区を中心に広がるほ場では、爽やかな香りを放つ黄色い果実がかごいっぱいに収穫され、第三セクターのメセナ食彩センターに次々と搬入されている。
（記事全文は３０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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