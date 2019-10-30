TOP鹿児島のニュース 社会

鹿銀 女性夏服を８年ぶり一新

(2019/10/30 06:30)
鹿児島銀行の新夏服
　鹿児島銀行は２９日、新たな女性事務服（夏服）を発表した。３色のブラウスに、濃紺のスカート、パンツ、キュロットスカートから２種類を選ぶ。８年ぶりに一新する。
（記事全文は３０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ