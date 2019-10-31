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研修中のベトナム人と大崎の小中生交流

(2019/10/31 20:00)
調理を通してベトナム人参加者（右）と交流を深める子どもら＝大崎町中央公民館
　大崎町中央公民館で２６日、技能実習生となるため町内で研修中のベトナム人４人と地元の小中学生が交流した。遊びを通して親睦を深めた後、料理作りにも挑戦し、互いの国の味を堪能した。
　町青少年活動事業「ふるさと学寮」の一環で、小中学生２４人が参加。ふるさと学寮は、子どもたちが公民館に３泊し食事、洗濯などすべて自分でやり自立心を養う。
（記事全文は１１月１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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