研修中のベトナム人と大崎の小中生交流

(2019/10/31 20:00)

調理を通してベトナム人参加者（右）と交流を深める子どもら＝大崎町中央公民館

大崎町中央公民館で２６日、技能実習生となるため町内で研修中のベトナム人４人と地元の小中学生が交流した。遊びを通して親睦を深めた後、料理作りにも挑戦し、互いの国の味を堪能した。町青少年活動事業「ふるさと学寮」の一環で、小中学生２４人が参加。ふるさと学寮は、子どもたちが公民館に３泊し食事、洗濯などすべて自分でやり自立心を養う。