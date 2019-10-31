新酒まつり、商店街で焼酎味わう　鹿屋

(2019/10/31 22:00)

焼酎の水割りをついでもらう来場者＝鹿屋市北田町の商店街

鹿屋市北田町の商店街で２７日夜、新酒まつりが開かれた。大隅地域の３酒造の焼酎が飲み放題。歩行者天国となった通り一帯には地元飲食店のブースもずらりと並び、来場者は料理とともに新酒を堪能した。北田・大手町商店街振興組合（前田数郎理事長）が主催し８回目。同市の小鹿酒造、大海酒造と志布志市の若潮酒造が焼酎を提供した。お湯、水、ソーダ割りが用意され、おかわりを求める人が次々訪れていた。