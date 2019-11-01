Ｗ杯ラグビー中村亮土選手を鹿児島市が特別表彰

(2019/11/01 06:30)

鹿児島市特別表彰を受けたラグビー日本代表の中村亮土選手＝鹿児島市役所

ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）で日本代表初のベスト８入りに貢献した中村亮土（りょうと）選手（２８）＝サントリー、鹿児島市出身＝が３１日、同市役所で市特別表彰を受けた。「夢の舞台で４勝できて良かった。子どもたちに憧れられる存在であり続けたい」と語った。市特別表彰は、市民に大きな感動を与えた個人・団体に贈られる。中村選手は森博幸市長から表彰状を受け取り、「僕が鹿児島のラグビーを引っ張るという自覚が生まれた」と話した。両親も同席した。