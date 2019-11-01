首里城火災で鹿児島県内自治体「夜間防火を再徹底」

(2019/11/01 11:00)

首里城（那覇市）の焼失を受けて、世界文化遺産など鹿児島県内の歴史的建造物を管理する自治体は「夜間も含め、改めて防火対策を徹底したい」と気を引き締める。国の重要伝統的建造物群保存地区（伝建地区）の薩摩川内市入来麓伝建地区では４月、保存対象だった明治期の住家が全焼した。同市教育委員会文化課の羽田美由紀課長は「一度失われると取り返しがつかない。住民の注意喚起するしかない」と危機感を強める。火災後は消火器や火災報知器の設置状況を確認したという。