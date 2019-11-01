南日本文化賞、２個人５団体を表彰
(2019/11/01 20:00)
第７０回南日本文化賞（南日本新聞社主催）の贈賞式は１日、鹿児島市の城山ホテル鹿児島であった。文化振興や学術研究、福祉などで地域に尽くした２個人５団体の功績をたたえた。
南日本文化賞を贈られた（前列左から）社会福祉法人太陽会の福森悦子理事長、有山長佑氏、井口正人氏、種子島アクションクラブの高磯勝俊代表、（後列同）甑島のトシドン保存会の原崎輝宏会長、硫黄島八朔太鼓踊り保存会の徳田保会長、悪石島の盆踊り保存会の有川和則会長＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
受賞したのは、芸術部門の有山長佑氏（８３）＝陶芸家▽学術部門の井口正人氏（６１）＝火山学者▽地域文化部門の社会福祉法人「太陽会」（鹿児島市、福森悦子理事長）▽同部門の種子島アクションクラブ（中種子町、高磯勝俊代表）▽特別賞の「仮面の来訪神」（甑島のトシドン、硫黄島のメンドン、悪石島のボゼ）行事を存続させてきた３保存会。
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