１８年度鹿児島県内企業の売上高　増収６０社、４年ぶり減少

(2019/11/01 22:00)

東京商工リサーチ鹿児島支店は１０月３０日、２０１８年度の県内企業売上高ランキングを発表した。トップ３は南国殖産、タイヨー、南九州ファミリーマート（いずれも鹿児島市）の順で、１０位までは１７年度と同じ顔触れとなった。上位１００社の総売上高は１兆８８１８億２００万円で、前年度より１５６億６４００万円増えた。原油価格上昇を背景にエネルギー関連業種が売り上げを伸ばす一方、増収は５社少ない６０社となり４年ぶりに減少した。