星野リゾートの温泉旅館「界 霧島」２１年開業 魅力発信へ市と協定
(2019/11/02 06:30)
星野リゾート（長野県軽井沢町）は１日、霧島市霧島田口に建設中の高級温泉旅館「界」を２０２１年の年明けから春ごろ開業すると発表した。星野佳路代表は霧島市役所を訪れ、建設地が含まれる霧島錦江湾国立公園の環境整備と魅力発信に向けたパートナーシップ協定を市と結んだ。
パートナーシップ協定を結び、握手を交わす星野佳路代表（左）と中重真一市長＝霧島市役所
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