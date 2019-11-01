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本格焼酎で一斉乾杯　鹿児島市でイベント　３日まで

(2019/11/01 23:00)
「本格焼酎の日」に一斉に乾杯する来場者＝鹿児島市東千石町
　「本格焼酎の日」の１日、鹿児島市の天文館地区で「焼酎ストリート」が始まった。県内の１１４蔵元が代表銘柄を並べ、通りは来場者で埋め尽くされた。ステージにはサッカーＪ１ガンバ大阪の遠藤保仁選手と兄の彰弘さん、お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造さんらが登壇し、一斉乾杯した。３日まで。
（記事全文は２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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