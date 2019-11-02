竹灯籠５万本が出水彩る　「マチ・テラス」開幕

(2019/11/02 13:00)

税所邸の庭のライトアップを楽しむ見物客＝出水市麓町

出水市各地を５万本の竹灯籠で彩る「いずみマチ・テラス」（実行員会主催）が１日開幕した。５月に武家屋敷などが日本遺産に認定された麓地区は、１万本の竹灯籠に仕込まれたろうそくやＬＥＤの光でライトアップされ、幻想的な風景を演出した。市街地は３日まで午後６～９時に点灯する。２日は加紫久利神社と西出水小でも展示がある。８、９日の高尾野地区で一連の行事が終わる。