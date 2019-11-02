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鹿児島Ｕ　岡山に０－０

(2019/11/02 16:58)
前半、シュートを放つ鹿児島Ｕのニウド＝白波スタジアム
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、鹿児島市の白波スタジアムで岡山と戦い、０－０で引き分けた。
　前半、ＭＦ牛之濵らがシュートを放ったが決めきれない。ＧＫ安は好セーブを見せた。後半も、ＭＦニウドやＤＦ水本、堤らの粘り強い守備で無失点に抑えた。
　鹿児島Ｕの次戦は９日、千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで柏と対戦する。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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