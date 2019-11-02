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三島村・硫黄島　警戒レベル２に上げ

(2019/11/02 18:35)
南日本新聞ニュース
　２日午後５時３５分ごろ、三島村の硫黄島で噴火が発生した。気象庁は、噴火警戒レベルを１「活火山であることに留意」から２「火口周辺規制」に引き上げた。火口から半径約１キロの範囲で噴火に対する警戒が必要としている。三島村によると、けが人の情報は入っていない。
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