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広がれ菊次郎顕彰の輪　奄美の唄者ら招きコンサート　さつま・永野

(2019/11/02 20:00)
地区住民も交じり、六調で盛り上がる島唄コンサート＝さつま町の永野交流館
　さつま町永野地区では、永野金山の経営責任者を務めた西郷菊次郎の生誕１６０年を２年後に控え、顕彰活動の輪を広げている。本年度は顕彰会の会員を地区外の町民にも拡大。１０月２７日には、菊次郎のルーツの地・奄美の島唄の歌い手を県内外から招きコンサートを開いた。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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