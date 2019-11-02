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県内初の免震層ビル建設着々　中央町再開発ビル

(2019/11/02 23:00)
上部と下部基礎の間に２５基の積層ゴムなどを入れて揺れを吸収する中間免震層。下は商業施設で、この上にマンションが建つ＝鹿児島市中央町
　２０２１年春の開業を予定する鹿児島市の中央町１９．２０番街区再開発ビルは、高さ約１００メートルの地上２４階建てで、完成すれば県庁を抜き県内最高となる。現在、商業施設（１～７階）とマンション（８～２４階）の間に県内初となる免震層の建設が進んでいる。内部には地震から建物を守るさまざまな技術が見られる。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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