薩摩焼の里で美山窯元祭り ４日まで
(2019/11/02 22:00)
第３４回美山窯元祭り（実行委員会、南日本新聞社など主催）が２日、日置市東市来の美山地区で始まった。爽やかな陽気の中、大勢の陶芸ファンらは窯元巡りを楽しんだ。４日まで。
窯元でお気に入りの陶器を探す買い物客ら＝日置市東市来町美山
- 薩摩焼の里で美山窯元祭り ４日まで (11/02 22:00)
- 広がれ菊次郎顕彰の輪 奄美の唄者ら招きコンサート さつま・永野 (11/02 20:00)
- 三島村・硫黄島 警戒レベル２に上げ (11/02 18:35)
- 三島村・硫黄島で噴火 (11/02 17:52)
- 鹿児島Ｕ 岡山に０－０ (11/02 16:58)
- 竹灯籠５万本が出水彩る 「マチ・テラス」開幕 (11/02 13:00)
- 星野リゾートの温泉旅館「界 霧島」２１年開業 魅力発信へ市と協定 (11/02 06:30)
- 本格焼酎で一斉乾杯 鹿児島市でイベント ３日まで (11/01 23:00)
- １８年度鹿児島県内企業の売上高 増収６０社、４年ぶり減少 (11/01 22:00)
- 南日本文化賞、２個人５団体を表彰 (11/01 20:00)
- 首里城火災で鹿児島県内自治体「夜間防火を再徹底」 (11/01 11:00)
- Ｗ杯ラグビー中村亮土選手を鹿児島市が特別表彰 (11/01 06:30)
- 桜島爆発、今年１００回目 (11/01 00:00)
- 新酒まつり、商店街で焼酎味わう 鹿屋 (10/31 22:00)
- 研修中のベトナム人と大崎の小中生交流 (10/31 20:00)
- 商品券当たるシールラリー始まる 鹿児島県内３１直売所 (10/31 11:00)
- １６年台風で被災の中洲橋、３１日開通 垂水 (10/31 06:30)
- Ｗ杯ラグビー中村亮土選手、母校鹿児島実業を凱旋訪問 (10/31 00:10)
- 反射炉の仕組み紹介、仙巌園に世界遺産センター 鹿児島市 (10/30 22:00)
- 鹿児島Ｕ 岐阜に１－０ (10/30 20:59)
- ハロウィーン仮装の子どもたち、観光特急客出迎え 指宿 (10/30 20:00)
- 吹上浜のごみ ドレスに 日置市のアーティスト企画 (10/30 13:00)
- 鹿銀 女性夏服を８年ぶり一新 (10/30 06:30)
- 桜島噴石模型 ドローンで投下 建物への衝撃調査 (10/29 23:00)
- 秋の味覚・山太郎ガニ漁追い込み さつま町川内川水系 (10/29 22:00)
- 香り爽やか、ユズ出荷 曽於市 (10/29 20:00)
- 迷鳥レンカク、菱田川に 志布志市 (10/29 13:00)
- 水田でオニテナガエビ養殖 南種子町の小西さん (10/29 06:30)
- 焼酎クルーズ６００人満喫 桜島フェリー (10/28 23:00)
- 川内川に川霧 幽玄の世界 湧水町 (10/28 22:00)