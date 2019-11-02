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薩摩焼の里で美山窯元祭り　４日まで

(2019/11/02 22:00)
窯元でお気に入りの陶器を探す買い物客ら＝日置市東市来町美山
　第３４回美山窯元祭り（実行委員会、南日本新聞社など主催）が２日、日置市東市来の美山地区で始まった。爽やかな陽気の中、大勢の陶芸ファンらは窯元巡りを楽しんだ。４日まで。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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