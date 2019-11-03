秋の夜に「ヨイヤサー」　おはら祭始まる　鹿児島市

(2019/11/03 06:30)

夜の繁華街を練り歩く踊り連＝鹿児島市千日町

鹿児島の秋の風物詩「第６８回おはら祭」（同祭振興会主催）が２日夜、鹿児島市の天文館地区で始まった。８９連７８２２人は夜まつりの総踊りで電車通りを練り歩いた。３日に本まつりがある。かごしま親善大使任命式やおごじょ太鼓の競演後、電車通り沿いに待ち構えた踊り連が「ヨイサ、ヨイヤサー」の掛け声に合わせて一斉にスタート。オリジナルの振り付けや衣装で盛り上げた。