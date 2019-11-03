三島村・硫黄島で噴火　１３年以来、警戒レベル２へ上げ

(2019/11/03 00:08)

２０１３年６月以来の噴火で噴煙を上げる硫黄島＝三島村（鹿児島地方気象台提供）

２日午後５時３５分ごろ、三島村・硫黄島で小規模な噴火が起き、噴煙の高さが１０００メートルに上った。鹿児島地方気象台は、噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。火口からおおむね半径１キロで大きな噴石に警戒を呼び掛けている。噴火は２０１３年６月以来で警戒レベル２は１８年４月以来。