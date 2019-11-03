１万4000人軽快「ヨイヤサー」　鹿児島市おはら祭

(2019/11/03 22:00)

華やかに繁華街を練り歩く踊り連＝鹿児島市東千石町

第６８回おはら祭の本まつり（同祭振興会主催）が３日、鹿児島市の天文館一帯であった。秋晴れの下、色鮮やかな衣装をまとった踊り連１５３連約１万４０００人が軽快に練り歩き「ヨイヤサー」の掛け声を響かせた。