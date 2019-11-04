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関東甲南同窓会、踊り一糸乱れず　鹿児島市おはら祭

(2019/11/04 13:00)
息の合った踊りを披露する関東甲南同窓会＝鹿児島市呉服町
　３日、鹿児島市の天文館一帯であった第６８回おはら祭本まつりでは、５年目となる「踊り連コンテスト」で２連覇中の関東甲南同窓会踊り連が、今年も一糸乱れぬ踊りを見せた。
（記事全文は４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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