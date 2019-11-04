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おれんじ鉄道初 貸し切り修学旅行　出水市野田小

(2019/11/04 22:00)
「野田Ｇｏー！」と名付けた車両で留学旅行に臨む野田小学校６年生＝出水市の肥薩おれんじ鉄道野田郷駅
　肥薩おれんじ鉄道は１０月２３日、２００４年の開業以来初めて修学旅行の貸し切り便を運行した。出水市の野田小学校６年生３４人が、地元の野田郷駅から八代駅まで約２時間の旅を満喫。企画した旅行会社の添乗員は「古里の鉄道と風景に愛着を持ってもらえれば」と願う。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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