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目と牙ぎょろり 御楼門の鬼瓦　鹿児島市

(2019/11/05 06:30)
報道陣に公開された鬼瓦＝鹿児島市城山町
　鹿児島市の鹿児島城（鶴丸城）御楼門の建設現場で４日、シンボルとなる鬼瓦が報道陣に公開された。ぎょろりとした目や牙を持つ鬼面で、２階建ての楼門の屋根などに計１９個が据え付けられる。
（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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