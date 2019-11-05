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隼人道路４車線化に着工 ２４年度完成へ

(2019/11/05 13:00)
着工式で園児と共にくわ入れをする出席者＝霧島市の小野小学校
　隼人道路（隼人東インターチェンジ－加治木ジャンクション間の７．３キロ）の４車線化事業の着工式が４日、霧島市の小野小学校であった。２０２２年度から整備を終えた区間が順次利用可能となり、２４年度の完成を見込む。

（記事全文は５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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