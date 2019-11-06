「街結ぶ空中の家」設計、鹿児島県立短大生４人がコンペ最優秀賞

(2019/11/06 06:30)

住宅設計コンペで最高賞を受賞した鹿児島県立短大の４人。手前が模型やパネル＝鹿児島市の鹿児島大学

「鹿児島を楽しむための家」をテーマにした全国公募の住宅設計コンペで県立短大１年生４人の「街路住－鹿児島のふたつの街をむすぶ家」が最優秀賞を受賞した。鹿児島市の天文館と鹿児島中央駅をつなぐチューブ状の巨大構造物を造り、その中に空中住宅や街路樹を配置する壮大な計画が評価された。コンペは県住宅産業協会が初開催。全国の大学や専門学校から寄せられた２８点のうち、１次審査を通った６組による公開最終審査が２日、鹿児島市の鹿児島大学であった。