西郷隆盛の詩碑完成祝う 鹿児島市
(2019/11/07 22:00)
西郷隆盛（南洲）が、戊辰戦争が縁で親交のあった旧庄内藩（山形県）家老菅実秀に贈った漢詩の詩碑除幕式が７日、鹿児島市武２丁目の西郷公園であった。鹿児島中央ロータリークラブ（ＲＣ、坂元直人会長）の鹿児島・鶴岡兄弟都市盟約５０周年記念事業。皆川治・鶴岡市長ら親善団２１人を含む約６０人が完成を祝った。
西郷南洲翁詩碑を除幕する関係者＝鹿児島市武２丁目の西郷公園
- 西郷隆盛の詩碑完成祝う 鹿児島市 (11/07 22:00)
- 錦江町、空き家をゲストハウスに 来年５月オープンへ (11/07 20:00)
- 夜の図書館で雰囲気たっぷりジャズライブ 曽於 (11/07 11:00)
- 都城定住圏の土産品紹介フリー紙、発行中 ４市町の協力隊員ら連携 (11/07 06:30)
- 深まる秋、オシドリ飛来 薩摩川内市 (11/06 23:50)
- 神舞勇壮、山川で息災祈る 指宿市の成川南方神社 (11/06 22:00)
- 長島舞台の映画「夕陽のあと」完成 貫地谷さんら来町し、披露試写会 (11/06 20:00)
- ラグビーＷ杯優勝の南ア主将「鹿児島ありがとう」 市に宛て動画 (11/06 11:00)
- 「街結ぶ空中の家」設計、鹿児島県立短大生４人がコンペ最優秀賞 (11/06 06:30)
- 新燃岳に降灰マーカー、入山規制後も調査可能 国交省 (11/05 23:15)
- 「ころばん体操」５周年、２０００人参加し健康維持・交流 いちき串木野 (11/05 22:00)
- 神舞継承に教諭ら一役 志布志市の蓬原熊野神社 (11/05 20:00)
- 隼人道路４車線化に着工 ２４年度完成へ (11/05 13:00)
- 目と牙ぎょろり 御楼門の鬼瓦 鹿児島市 (11/05 06:30)
- ヤッコソウひっそり 薄ピンクの花 東市来・稲荷神社 (11/04 23:00)
- おれんじ鉄道初 貸し切り修学旅行 出水市野田小 (11/04 22:00)
- 国体周知へボクシングエクササイズ 阿久根市 (11/04 20:00)
- 関東甲南同窓会、踊り一糸乱れず 鹿児島市おはら祭 (11/04 13:00)
- 「拉致に関心を」家族ら署名活動 曽於市 (11/04 06:30)
- 〝伝説の巨人〟弥五郎どん堂々と 曽於市岩川八幡神社 (11/03 23:00)
- １万4000人軽快「ヨイヤサー」 鹿児島市おはら祭 (11/03 22:00)
- 規格外地元農産物でホテルメニュー 指宿商生徒が考案 (11/03 20:00)
- ラグビーＷ杯南アのキャンプ地・鹿児島市でＰＶ ファンら優勝に沸く (11/03 13:00)
- 秋の夜に「ヨイヤサー」 おはら祭始まる 鹿児島市 (11/03 06:30)
- 三島村・硫黄島で噴火 １３年以来、警戒レベル２へ上げ (11/03 00:08)
- 県内初の免震層ビル建設着々 中央町再開発ビル (11/02 23:00)
- 薩摩焼の里で美山窯元祭り ４日まで (11/02 22:00)
- 広がれ菊次郎顕彰の輪 奄美の唄者ら招きコンサート さつま・永野 (11/02 20:00)
- 三島村・硫黄島 警戒レベル２に上げ (11/02 18:35)
- 三島村・硫黄島で噴火 (11/02 17:52)