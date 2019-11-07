西郷隆盛の詩碑完成祝う　鹿児島市

(2019/11/07 22:00)

西郷南洲翁詩碑を除幕する関係者＝鹿児島市武２丁目の西郷公園

西郷隆盛（南洲）が、戊辰戦争が縁で親交のあった旧庄内藩（山形県）家老菅実秀に贈った漢詩の詩碑除幕式が７日、鹿児島市武２丁目の西郷公園であった。鹿児島中央ロータリークラブ（ＲＣ、坂元直人会長）の鹿児島・鶴岡兄弟都市盟約５０周年記念事業。皆川治・鶴岡市長ら親善団２１人を含む約６０人が完成を祝った。