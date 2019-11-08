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桜島爆発、噴煙５５００メートル

(2019/11/08 17:56)
噴煙を上げる桜島＝８日午後５時３０分、鹿児島市与次郎１丁目（山崎卓世撮影）
　８日午後５時２４分ごろ、桜島の南岳山頂火口で爆発があり、噴煙の高さが５５００メートルまで上った。噴煙量は多量。噴煙の高さが５０００メートルを超えたのは、２０１６年７月以来。
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