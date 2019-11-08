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豊穣のフラ熱演　種子島・西之表市でフェス

(2019/11/08 22:00)
カラフルな衣装で熱演する参加者＝西之表市民会館
　種子島アロハフェスティバル２０１９（同実行委員会主催）が１０月２６、２７の両日、西之表市民会館を主会場にあった。同市や中種子町、鹿児島市からフラ、タヒチアンダンスの愛好者らが集い、豊穣（ほうじょう）を表す踊りをともに楽しんだ。
　島の活性化や交流人口拡大を目的に２０１５年に始まり今年で５回目。昨年までは中種子町での開催だったが、今回から島内１市２町の持ち回りとなった。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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