豊穣のフラ熱演　種子島・西之表市でフェス

(2019/11/08 22:00)

カラフルな衣装で熱演する参加者＝西之表市民会館

種子島アロハフェスティバル２０１９（同実行委員会主催）が１０月２６、２７の両日、西之表市民会館を主会場にあった。同市や中種子町、鹿児島市からフラ、タヒチアンダンスの愛好者らが集い、豊穣（ほうじょう）を表す踊りをともに楽しんだ。島の活性化や交流人口拡大を目的に２０１５年に始まり今年で５回目。昨年までは中種子町での開催だったが、今回から島内１市２町の持ち回りとなった。