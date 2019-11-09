「現代の名工」鹿児島の２人・石走豊稔さん（造園工）、床次伸也さん（日本料理調理人）

(2019/11/09 11:00)

現代の名工に選ばれた庭師の石走豊稔さん＝薩摩川内市御陵下町

現代の名工に選ばれた日本料理調理人の床次信也さん＝鹿児島市のアクアガーデンホテル福丸

厚生労働省は８日、工業技術や衣服、建設など各分野で卓越した技能を持つ１５０人を２０１９年度の「現代の名工」に選んだと発表した。鹿児島県内では、造園工の石走豊稔さん（７３）＝鹿児島市＝と日本料理調理人の床次伸也さん（７４）＝同＝の２人が選ばれた。