「特定技能」にベトナム女性７人、県内機関で初認定　姶良

(2019/11/09 06:30)

在留カードを受け取り、笑顔を見せるベトナム人女性＝鹿児島市の福岡出入国在留管理局鹿児島出張所前

４月に導入された在留資格「特定技能」を持つ外国人をサポートする登録支援機関「ネクステージ」（鹿児島市）は８日までに、元技能実習生のベトナム人女性７人が特定技能１号の資格を得たと明らかにした。１日から姶良市の食品製造工場で勤務している。県内の支援機関が携わり特定技能に認定されたケースは初めて。特定技能への在留資格の変更は１日付。同日、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所（鹿児島市）で在留カードの交付を受けた。９月中旬に認定申請していた。在留期間は最長５年。