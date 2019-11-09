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蒲生小で大型紙芝居 親子読書会２０年　姶良市

(2019/11/09 20:00)
熱演する「かもう親子読書会」＝姶良市の蒲生小学校
　姶良市の蒲生小学校で１日に読書まつりがあり、結成２０周年を迎えた姶良市の「かもう親子読書会＊Ｈａｎａ　Ｈａｎａ＊（はなはな）」が出演した。全児童約３００人に、仕掛け付きの大型紙芝居を披露した。
（記事全文は１０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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