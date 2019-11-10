生徒が大島紬ファッションショー　奄美高文化祭

(2019/11/10 22:00)

自分で着付けた大島紬を披露する生徒＝奄美市の奄美高校

奄美高校（奄美市）の文化祭のファッションショーで、家政科の男女４人の生徒が、自分で着付けた大島紬姿を披露した。地元の伝統工芸品に親しみ、継承していくための授業の一環。生徒たちは「機会を見つけて大島紬を身に着け、魅力をＰＲしていきたい」と口をそろえる。