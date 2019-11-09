震度５強 アミュプラザで防災訓練　鹿児島市

(2019/11/09 22:00)

防災訓練でけが人の救助にあたるスタッフら＝９日、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島本館

秋季全国火災予防運動が始まった９日、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島本館で防災訓練があった。店員ら約３００人は同市中央消防署と連携し、避難誘導やけが人への対応を確認した。震度５強の地震が発生し、館内で出火したとの想定。