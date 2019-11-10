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技能功労者３９人を表彰　鹿児島市

(2019/11/10 23:00)
技能功労者で職歴５５年以上の（左から）山田シヅエさん、山田晴彌さん、米満良子さん、茅野壽宏さん＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島　
　鹿児島市は５日、２０１９年度の技能功労者３９人と青年優秀技能者１４人を、同市の城山ホテル鹿児島で表彰した。技能功労者は同一職種に２０年以上携わる４５歳以上、青年優秀技能者は同一職種１０年以上で３９歳以下で、いずれも市民が対象。
（記事全文は１０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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