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即位パレードで南日本新聞号外

(2019/11/11 22:00)
即位パレードの様子を報じる南日本新聞号外に見入る親子ら＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前
　南日本新聞社は１０日、天皇、皇后両陛下の即位パレードを伝える号外を発行した。鹿児島市の天文館やＪＲ鹿児島中央駅前などで800部を配った。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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