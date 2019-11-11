即位パレードで南日本新聞号外
(2019/11/11 22:00)
南日本新聞社は１０日、天皇、皇后両陛下の即位パレードを伝える号外を発行した。鹿児島市の天文館やＪＲ鹿児島中央駅前などで800部を配った。
即位パレードの様子を報じる南日本新聞号外に見入る親子ら＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前
- 即位パレードで南日本新聞号外 (11/11 22:00)
- 芙蓉部隊追悼 中学生が平和メッセージ 曽於市 (11/11 20:00)
- インフルエンサー鹿児島絶賛 空港でファンと交流 (11/11 11:00)
- 技能功労者３９人を表彰 鹿児島市 (11/10 23:00)
- 生徒が大島紬ファッションショー 奄美高文化祭 (11/10 22:00)
- 霧島産原木シイタケ焼き菓子で１席 第一工大・森園助教 (11/10 20:00)
- 鹿児島弁満載 お笑い劇やステージ 県民交流センター (11/10 11:00)
- 高校生９０人 式典楽曲をＣＤ録音 かごしま国体 (11/09 23:00)
- 震度５強 アミュプラザで防災訓練 鹿児島市 (11/09 22:00)
- 蒲生小で大型紙芝居 親子読書会２０年 姶良市 (11/09 20:00)
- 鹿児島Ｕ 柏に０－３ (11/09 17:05)
- 「現代の名工」鹿児島の２人・石走豊稔さん（造園工）、床次伸也さん（日本料理調理人） (11/09 11:00)
- 「特定技能」にベトナム女性７人、県内機関で初認定 姶良 (11/09 06:30)
- 全力プレーを誓いねんりんピック結団式 霧島市・鹿児島空港 (11/08 23:00)
- 豊穣のフラ熱演 種子島・西之表市でフェス (11/08 22:00)
- えびの高原紅葉一気に見ごろ (11/08 20:00)
- 桜島爆発、噴煙５５００メートル (11/08 17:56)
- 対馬丸で姉兄犠牲 鹿児島の遺族、遺骨代わりの教科書を記念館へ寄贈 (11/08 13:00)
- 日韓民間交流 継続を 韓国元首相、美山の東郷記念館訪問 (11/08 06:30)
- 紅葉色付く 牧園 (11/07 23:00)
- 西郷隆盛の詩碑完成祝う 鹿児島市 (11/07 22:00)
- 錦江町、空き家をゲストハウスに 来年５月オープンへ (11/07 20:00)
- 夜の図書館で雰囲気たっぷりジャズライブ 曽於 (11/07 11:00)
- 都城定住圏の土産品紹介フリー紙、発行中 ４市町の協力隊員ら連携 (11/07 06:30)
- 深まる秋、オシドリ飛来 薩摩川内市 (11/06 23:50)
- 神舞勇壮、山川で息災祈る 指宿市の成川南方神社 (11/06 22:00)
- 長島舞台の映画「夕陽のあと」完成 貫地谷さんら来町し、披露試写会 (11/06 20:00)
- ラグビーＷ杯優勝の南ア主将「鹿児島ありがとう」 市に宛て動画 (11/06 11:00)
- 「街結ぶ空中の家」設計、鹿児島県立短大生４人がコンペ最優秀賞 (11/06 06:30)
- 新燃岳に降灰マーカー、入山規制後も調査可能 国交省 (11/05 23:15)