津貫ウイスキー来春発売　本坊酒造

(2019/11/12 13:00)

樽の内側を焦がすチャーリングを見学する参加者＝南さつま市の旧津貫小学校

本坊酒造（鹿児島市）は、南さつま市のマルス津貫蒸溜所で造り、３年以上熟成させた初ウイスキー「シングルモルト津貫」を来年４月末ごろに発売する。本坊和人社長（６５）が１０日あった「蒸溜所祭り」で発表した。