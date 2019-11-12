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津貫ウイスキー来春発売　本坊酒造

(2019/11/12 13:00)
樽の内側を焦がすチャーリングを見学する参加者＝南さつま市の旧津貫小学校
　本坊酒造（鹿児島市）は、南さつま市のマルス津貫蒸溜所で造り、３年以上熟成させた初ウイスキー「シングルモルト津貫」を来年４月末ごろに発売する。本坊和人社長（６５）が１０日あった「蒸溜所祭り」で発表した。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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