鹿響定演1000人魅了　宝山ホール

(2019/11/12 06:30)

一体感のある演奏を披露する鹿児島交響楽団の定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール

鹿児島交響楽団の第９２回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が10日、鹿児島市の宝山ホールであった。指揮者のいないコンチェルトに挑戦するなど三つの演奏形態で名曲ぞろいのプログラムを披露し、約１０００人を魅了した。