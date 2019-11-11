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大嘗祭供え物 鹿児島県内７品発送　生産者「産地の栄誉」

(2019/11/11 23:00)
大嘗祭の供え物として送るピーマンを色つやや張りをチェックしながら選ぶ野口泰晃さん＝志布志市志布志町砧
　１４、１５日に行われる天皇陛下の皇位継承祭祀（さいし）「大嘗祭（だいじょうさい）」の供え物となる鹿児島県内各地の特産品５品目とコメ、アワの計７品目が、１１日までに東京に向けて発送された。生産者らは「産地として栄誉」と喜び、心を込めて送り出した。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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