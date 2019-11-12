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存続危機の棒踊り、鹿児島大学生熱意で伝統つなぐ　垂水市・大野原

(2019/11/12 20:00)
棒踊りを披露する鹿児島大学の学生と地元住民＝垂水市田神の大羽重神社
　垂水市田神の大野原集落の豊年祭が４日あり、今年も棒踊りが奉納された。高齢化による踊り手不足から保存会が解散を一時検討。存続の危機に直面したが、地域で１０年以上活動してきた鹿児島大学のサークルの学生や卒業生の熱意で伝統をつないだ。
　大野原集落には１９１４年、桜島の大正噴火の被災者が移住。棒踊りは開墾に疲れた住民を鼓舞するため始まったとされ、７６年に保存会が結成された。
（記事全文は１３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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