TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

鹿児島県内２４町村のガイドブック作製、「写真映え」を意識

(2019/11/13 11:00)
　鹿児島県町村会は県内２４町村の観光や特産品、移住情報を紹介するガイドブックを７０００部作った。Ａ４判、３０ページ。鹿児島市の鹿児島中央駅、かごしま水族館などで無料配布する。
　「写真映え」を意識した中身で、各地の絶景ポイントや迫力ある祭りをアピール。特産品や町村の公式サイトにつながるＱＲコード、巻末には、移住相談窓口も掲載した。
（記事全文は１３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ