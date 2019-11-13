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電飾飾り付けにベトナム人参加　志布志・鉄道記念公園

(2019/11/13 22:00)
イルミネーションの飾り付けをするベトナム人技能実習生ら＝志布志市の鉄道記念公園
　志布志市志布志の鉄道記念公園一帯で２日、イルミネーションの飾り付けがあった。市商工会青年部や志布志町ＳＬ保存会のメンバーのほか、ベトナム人技能実習生も参加。３０日に点灯式を行う。
　同青年部などでつくる実行委員会が主催。公園に展示しているＳＬや園内の樹木、公園周辺の街路樹などに色とりどり計１４万の電球を飾る。ＳＬ近くには電飾のアーチなども計画している。
（記事全文は１４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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