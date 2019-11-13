ＤｅＮＡ選手、野球教室や施設訪問で交流　奄美

(2019/11/13 20:00)

バッティングの指導をする戸柱恭孝捕手（中央）＝奄美市の名瀬運動公園

ボールにサインをしてもらう子どもたち＝奄美市の児童養護施設「白百合の寮」

奄美市で秋季キャンプ中のプロ野球横浜ＤｅＮＡベイスターズの選手は９日、野球教室や児童養護施設訪問を行い、子どもたちと交流を深めた。野球教室は名瀬運動公園であり、肝付町出身の戸柱恭孝捕手（２９）ら１６人が、島内の小中学生約１４０人に基本プレーを指導。トスバッティングでは、スイングを一人ずつ確認した。金久中学校３年の西田心太朗さんは戸柱捕手からマンツーマンでミットの位置や目線を教わり感激した様子。「高校でも学んだことを生かしたい」と話した。