ＤｅＮＡ選手、野球教室や施設訪問で交流 奄美
(2019/11/13 20:00)
奄美市で秋季キャンプ中のプロ野球横浜ＤｅＮＡベイスターズの選手は９日、野球教室や児童養護施設訪問を行い、子どもたちと交流を深めた。
バッティングの指導をする戸柱恭孝捕手（中央）＝奄美市の名瀬運動公園
野球教室は名瀬運動公園であり、肝付町出身の戸柱恭孝捕手（２９）ら１６人が、島内の小中学生約１４０人に基本プレーを指導。トスバッティングでは、スイングを一人ずつ確認した。金久中学校３年の西田心太朗さんは戸柱捕手からマンツーマンでミットの位置や目線を教わり感激した様子。「高校でも学んだことを生かしたい」と話した。
ボールにサインをしてもらう子どもたち＝奄美市の児童養護施設「白百合の寮」
- ＤｅＮＡ選手、野球教室や施設訪問で交流 奄美 (11/13 20:00)
- 鹿児島県内２４町村のガイドブック作製、「写真映え」を意識 (11/13 11:00)
- 外来水草、鶴田ダム湖覆う さつま・伊佐 (11/13 06:30)
- 奄美で「島尾忌」 ゆかりの作家しのぶ (11/12 23:20)
- 「指商デパート」３０年目、職業体験新企画で大盛況 指宿商業高校 (11/12 22:00)
- 存続危機の棒踊り、鹿児島大学生熱意で伝統つなぐ 垂水市・大野原 (11/12 20:00)
- 津貫ウイスキー来春発売 本坊酒造 (11/12 13:00)
- 鹿響定演1000人魅了 宝山ホール (11/12 06:30)
- 大嘗祭供え物 鹿児島県内７品発送 生産者「産地の栄誉」 (11/11 23:00)
- 即位パレードで南日本新聞号外 (11/11 22:00)
- 芙蓉部隊追悼 中学生が平和メッセージ 曽於市 (11/11 20:00)
- インフルエンサー鹿児島絶賛 空港でファンと交流 (11/11 11:00)
- 技能功労者３９人を表彰 鹿児島市 (11/10 23:00)
- 生徒が大島紬ファッションショー 奄美高文化祭 (11/10 22:00)
- 霧島産原木シイタケ焼き菓子で１席 第一工大・森園助教 (11/10 20:00)
- 鹿児島弁満載 お笑い劇やステージ 県民交流センター (11/10 11:00)
- 高校生９０人 式典楽曲をＣＤ録音 かごしま国体 (11/09 23:00)
- 震度５強 アミュプラザで防災訓練 鹿児島市 (11/09 22:00)
- 蒲生小で大型紙芝居 親子読書会２０年 姶良市 (11/09 20:00)
- 鹿児島Ｕ 柏に０－３ (11/09 17:05)
- 「現代の名工」鹿児島の２人・石走豊稔さん（造園工）、床次伸也さん（日本料理調理人） (11/09 11:00)
- 「特定技能」にベトナム女性７人、県内機関で初認定 姶良 (11/09 06:30)
- 全力プレーを誓いねんりんピック結団式 霧島市・鹿児島空港 (11/08 23:00)
- 豊穣のフラ熱演 種子島・西之表市でフェス (11/08 22:00)
- えびの高原紅葉一気に見ごろ (11/08 20:00)
- 桜島爆発、噴煙５５００メートル (11/08 17:56)
- 対馬丸で姉兄犠牲 鹿児島の遺族、遺骨代わりの教科書を記念館へ寄贈 (11/08 13:00)
- 日韓民間交流 継続を 韓国元首相、美山の東郷記念館訪問 (11/08 06:30)
- 紅葉色付く 牧園 (11/07 23:00)
- 西郷隆盛の詩碑完成祝う 鹿児島市 (11/07 22:00)